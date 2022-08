50MP Camera और fast charging के साथ लांच हुआ Realme का सस्ता स्मार्टफोन 9i 5G, फीचर्स मचा देंगे धमाका

स्मार्टफोन Gold और Black कलर ऑप्शन में मिलेगा। Realme 9i Android 12-based Realme UI 3.0 out of the box पर रन करेगा। Realme 9i में 5G sports a 6.6-inch FHD+ LCD डिस्प्ले है, जो 90Hz refresh rate and 180Hz touch sampling rate सपोर्ट के साथ है।