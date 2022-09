Apple ने iPhone mini की जगह iPhone 14 Plus को क्यों किया लांच, जानिए क्या है वजह

iPhone 14 Plus News : Far Out Event में एप्पल ने iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max समेत कई एप्पल प्रॉडक्ट्स को लॉन्च किया। यह पहले ही माना जा रहा था कि iPhone mini को Apple लांच नहीं करेगा। उसकी जगह iPhone 14 Plus लांच किया गया। आखिर क्या कारण है कि Apple को यह कदम उठाना पड़ा।