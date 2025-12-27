भीड़भाड़ से दूर: भारत की 5 अनसुनी जगहें जहाँ आप शांति से मना सकते हैं नया साल

Happy New Year 2026: नए साल का स्वागत अक्सर हम तेज संगीत और भारी भीड़ के बीच करते हैं। लेकिन अगर आप इस साल शोर-शराबे से दूर, प्रकृति की गोद में शांति से नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं, तो भारत की ये 5 अनसुनी जगहें आपके लिए परफेक्ट हो सकती हैं। नया साल केवल जश्न मनाने का नहीं, बल्कि खुद को फिर से तरोताजा करने का भी अवसर है। इन जगहों पर जाकर आप न केवल भीड़ से बचेंगे, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले साल की शुरुआत करेंगे। इन जगहों पर जाने से पहले स्थानीय होमस्टे की बुकिंग पहले ही कर लें, क्योंकि यहाँ सीमित संसाधन होते हैं।

1. जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश (Ziro Valley) अगर आपको शांत पहाड़ और हरियाली पसंद है, तो जिरो वैली एक जन्नत की तरह है। यह जगह अपनी 'अपातनी' जनजाति और धान के खेतों के लिए मशहूर है। यहां का शांत वातावरण और स्थानीय संस्कृति आपके नए साल को यादगार बना देगी।

अरुणाचय की राजधानी ईटानगर जाने के लिए यहां का निकटतम हवाई अड्डा है लीलाबारी जो यहां से लगभ 57 किलोमीटर दूर है। सड़कमार्ग द्वारा जाना चाहते हैं तो असम के गुवाहाटी से बस सेवाएं उपलब्ध हैं। रेलमार्ग में असम का हरमुति रेलवे स्टेशन करीब 34 किलोमीटर दूर और अरुणाचल का नहरलागुन रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर दूर है। ईटानगर के करीब 2 रेलवे स्टेशन हैं।

2. चकराता, उत्तराखंड (Chakrata) मसूरी की भीड़ से थक चुके हैं? तो चकराता की रुख करें। यह एक छोटा सा सैन्य छावनी क्षेत्र है, जहाँ की देवदार के जंगलों वाली वादियाँ और टाइगर फॉल्स आपको असीम शांति प्रदान करेंगे। यहाँ रात में तारों से भरा आसमान देखना एक जादुई अनुभव होता है। चकराता में सर्दियों के मौसम में खूबसूरत बर्फबारी होती है। यहां के घर और पेड़ बर्फ से ढक जाते हैं, जिससे यह जगह एकदम स्वर्ग जैसी लगती है। आप यहां बर्फ में खेल सकते हैं, स्नोमैन बना सकते हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं।

अगर आप शिमला-मनाली जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर, बर्फबारी का मज़ा लेना चाहते हैं तो चकराता आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। चकराता देहरादून से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पहुंचना आसान है।

3. तरकरली, महाराष्ट्र (Tarkarli) गोवा के शोर से दूर, कोंकण तट पर स्थित तरकरली अपने सफेद रेत के समुद्र तटों और साफ नीले पानी के लिए जाना जाता है। यहाँ आप शांति से समुद्र की लहरों को सुनते हुए नए साल का स्वागत कर सकते हैं। यहाँ होमस्टे का अनुभव आपको घर जैसा सुकून देगा। तारकरली एक खूबसूरत समुद्र तटीय पर्यटन स्थल है, जहां 'स्कूबा डाइविंग' का मजा लिया जा सकता है। महाराष्ट्र के सिंधुदूर्ग जिले में स्थित यह अपने लंबे तट के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां नौकायन कर सकते हो, डॉल्फिन देख सकते हो, कायाकिंग, केले की नाव की सवाली, जेट स्कीइंग आदि कई साहसिक कार्य कर सकते हो।

4. लैंसडाउन, उत्तराखंड (Lansdowne) ब्रिटिश काल का यह शांत शहर आज भी अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं और चीड़ के ऊंचे पेड़ आपको रोजमर्रा के तनाव से दूर ले जाएंगे। यहाँ कोई बड़ी पार्टियां नहीं होतीं, सिर्फ आप और शांत प्रकृति होती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एक शांत, औपनिवेशिक आकर्षण वाला छोटा हिल स्टेशन और भारतीय सेना (गढ़वाल राइफल्स) का मुख्यालय है, जो अपने घने देवदार और ओक के जंगलों, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक चर्चों (जैसे सेंट मैरी चर्च) और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।

5. कूर्ग के अनसुने कॉफी बागान, कर्नाटक (Offbeat Coorg) कूर्ग वैसे तो मशहूर है, लेकिन इसके अंदरूनी इलाकों में कई ऐसे होमस्टे और कॉफी बागान हैं जहाँ मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से मिलता है। पक्षियों की चहचहाहट के साथ नए साल की पहली सुबह देखना एक अद्भुत एहसास है। कूर्ग एक हिल स्टेशन है। यह प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग है। यहां चाय के बागानों के साथ ही खूबसूरत पहाड़ियां और नदियों को देखा जा सकता है।