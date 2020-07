क्या Social Media से Online Income संभव है?

3. इंस्टाग्राम : फेसबुक की तरह ही इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टीव यूजर्स होने के कारन आपको कस्टमर ढूढ़ने की जरुरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने इंटरेस्ट से जुड़ी हुई एक अच्छा और इंटरेस्टिंग पेज बनाना है और उसपे काम करते जाना है। फेसबुक की ही तरह आप Post sponsored content, Become an affiliate marketer, Sell your own products और Sell Your Photo से पैसे कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम शॉपिंग स्टोर भी एक बेहतर विकल्प है।