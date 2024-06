फर्जी निकली देश के 41 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी

41 airports in the country received bomb threat emails on tuesday : देश के 41 हवाई अड्डों को मंगलवार को बम होने की धमकी वाले ई-मेल मिले, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई घंटों तक चलाए गए अभियान के बाद इनमें से प्रत्येक को अफवाह घोषित कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक ये ई-मेल अपराह्न करीब 12.40 बजे हवाई अड्डों पर 'एक्सहुम्डयू888' नामक ई-मेल आईडी से प्राप्त हुए।