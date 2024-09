तेलंगाना में पुलिस से मुठभेड़, 6 माओवादी ढेर, 2 कमांडो घायल

6 Maoists killed in encounter with police in Telangana : भद्राद्री कोठागुडेम जिले में बृहस्पतिवार को पुलिस और प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सदस्यों के बीच गोलीबारी में माओवादी संगठन की 2 महिला कैडर समेत 6 माओवादियों को मार गिराया गया। इस दौरान दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में तेलंगाना पुलिस की नक्सल रोधी शाखा ‘ग्रेहाउंड्स’ के 2 कमांडो भी घायल हो गए।