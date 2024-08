Firing in broad daylight in Chandigarh court causes commotion : चंडीगढ़ की जिला अदालत में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। यहां पूर्व एआईजी रहे ससुर ने अपने ही दामाद को गोलियों से भून दिया। दामाद आईआरएस अफसर था। घायल आईआरएस अधिकारी हरप्रीत सिंह को अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ससुर को हिरासत में ले लिया है।