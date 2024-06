राज्यसभा में 6 नए सदस्यों ने ली शपथ, बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित

6 new members took oath in Rajya Sabha : राज्यसभा (Rajya Sabha) में गुरुवार को 6 नए सदस्यों के शपथ लेने तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा अपनी नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराए जाने के बाद बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के निलंबन को वापस लेने की घोषणा की।