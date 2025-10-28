खुशखबरी! केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, खूब बढ़ेगी सेलरी

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी। माना जा रहा है कि इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। यदि सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को पिछली तारीख (Retrospectively) से लाभ (एरियर) दिया जाएगा।