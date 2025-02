अयोध्या रेलवे स्टेशन पर साधु ने पीएसी जवान को त्रिशूल से घायल किया

PAC jawan was injured by a sadhu in Ayodhya: अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एक साधु ने वहां तैनात पीएसी जवान को त्रिशूल मारकर जख्मी कर दिया। कुंभ के समापन के बाद प्रयागराज से अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं क़ी भीड़ में एक अधेड़ उम्र का साधु हाथ में त्रिशूल लिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी हरकतों से यात्रियों को परेशान कर रहा था। इसी बीच, वहां ड्‍यूटी पर तैनात पीएसी के जवान दीपक कुमार ने विनम्रतापूर्वक साधु से शांत रहने व जाने के लिए कहा। इस पर त्रिशूलधारी साधु भड़क उठा।