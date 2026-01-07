Festival Posters

Aadhaar PVC कार्ड बनवाना हुआ महंगा, जानिए अब कितना देना होगा चार्ज?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 7 जनवरी 2026 (15:33 IST)
Aadhaar PVC Card Making Charge : नए साल की शुरुआत में आम लोगों को झटका देते हुए UIDAI ने आधार PVC कार्ड की फीस बढ़ा दी है। अब यह कार्ड बनवाने के लिए आपको 25 रुपए ज्यादा फीस देनी होगी यानी अब आपको 50 रुपए की जगह 75 रुपए फीस चुकानी होगी। नई फीस 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है। यह कार्ड ATM या डेबिट कार्ड की तरह वॉलेट में आसानी से रखा जा सकता हैं। UIDAI के मुताबिक, मटेरियल, प्रिंटिंग और सुरक्षित डिलीवरी की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है।

ALSO READ: News Rule 1 January : 2026 में बढ़ेगी सैलरी, Aadhaar से लेकर PAN तक बदलेंगे ये नियम, आपके लिए जानना जरूरी
नई फीस 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है। UIDAI के मुताबिक, मटेरियल, प्रिंटिंग और सुरक्षित डिलीवरी की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है।  आधार पीवीसी कार्ड, myAadhaar पोर्टल या mAadhaar ऐप के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। इसके लिए आपको बस आधार नंबर चाहिए होता है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर आ जाएगा। 
 
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर भी आधार PVC कार्ड बनवा सकते हैं. वहां आपकी मदद से पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। UIDAI के मुताबिक, मटेरियल, प्रिंटिंग और सुरक्षित डिलीवरी की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है।
