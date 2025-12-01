rashifal-2026

Live: संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत, SIR पर हंगामे के आसार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (08:37 IST)
SIR पर हंगामे के आसार : आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यह 19 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि, हंगामे के आसार भी साफ-साफ दिख रहे हैं। अब देखना ये है कि ये पहले दिन से ही शुरू होता है या एक-दो दिन बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:00 बजे संसद भवन स्थित हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करेंगे। पीएम जब मीडिया से बात कर रहे होंगे, उसी समय शीतकालीन सत्र के लिए अपनी रणनीति बनाने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के नेता बैठक करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर गठबंधन के रुख में समन्वय स्थापित करना और एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। पहले दिन, विपक्ष की तरफ से एसआईआर मुद्दे और कई राज्यों में बीएलओ की मौतों पर विरोध प्रदर्शन करने की संभावना है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के नाम वाली एक नई एफआईआर के समय ने सत्र से ठीक पहले तनाव को और बढ़ा दिया है।

09:50 AM, 1st Dec
दिल्ली धमाके को लेकर NIA का कश्मीर में बड़ा एक्शन : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की टीमें उन सबूतों की तलाश कर रही हैं जो जैश व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और दिल्ली लाल किला धमाके से जुड़े हो सकते हैं। शुरुआती जांच में मौलवी इरफान इस मामले में अहम कड़ी के रूप में सामने आया है। एनआईए की टीमों ने लाल किले विस्फोट मामले में कश्मीर के आठ स्थानों पर छापेमारी की.शोपियां के नदिगाम गांव में गिरफ्तार मौलवी इरफान के घर समेत पुलवामा के मलंगपोरा और संबूरा में छापेमारी की गई.मौलवी इरफान को इस मामले में मुख्य कड़ी माना जा रहा है और वह एनआईए की हिरासत में है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की टीमों ने सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में कश्मीर में कई जगहों पर रेड की है। जानकारी के अनुसार करीब 8 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। NIA ने सोमवार सुबह शोपियां के नदिगाम गांव में गिरफ्तार मौलवी इरफ़ान के घर पर छापेमारी की। इसके अलावा पुलवामा के मलंगपोरा में डॉ. अदील और डॉ. मुजम्मिल के घरों पर भी तलाशी ली गई। जबकि संबूरा (पुलवामा) में आमिर के घर पर भी रेड की गई है। टीमें उन सबूतों की तलाश कर रही हैं जो जैश व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और दिल्ली लाल किला धमाके से जुड़े हो सकते हैं। शुरुआती जांच में मौलवी इरफान इस मामले में अहम कड़ी के रूप में सामने आया है।

08:54 AM, 1st Dec
कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी : देशभर में सोमवार से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹10 की मामूली कमी की गई है। 1 दिसंबर 2025 से यह बदलाव व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए राहत की बात हो सकती है, जो एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। इस नए मूल्य निर्धारण के बाद, अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत में और राहत मिली है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यापारिक संस्थान अपनी लागत को थोड़ा कम कर सकते हैं। इससे एक महीने पहले इस सिलेंडर की कीमत में 5 रुपये की कमी की गई थी। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, कीमत में 10 रुपये की कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 1 दिसंबर 2025 से 1580.50 रुपये में उपलब्ध होगा। पहले इसकी कीमत 1590.50 रुपये थी। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 853 रुपये पर बनी हुई है। इसी तरह, कोलकाता में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत अब घट कर 1684.00 रुपये हो गई है। मुंबई में कीमत घटकर 1531.50 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में यह अब 1739.50 रुपये में मिलेगा। नोएडा - 1580.50 रुपये, पटना - 1829 रुपये, लखनऊ -1703 रुपये, शिमला - 1688.50 रुपये, देहरादून - 1638 रुपये, गुरुग्राम - 1597 रुपये, रांची - 1733 रुपये में मिलेगा।  

