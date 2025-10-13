Dharma Sangrah

गैंगरेप पीड़िता को जान का खतरा, गाजा शांति वार्ता में भारत को बुलावा, ट्रंप ने चीन पर जड़ा 100% टैरिफ

सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (09:21 IST)
दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता ने रविवार को ओडिशा सरकार से अपनी बेटी को इलाज के लिए भुवनेश्वर शिफ्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल में उनकी बेटी की जान को खतरा है, क्योंकि अब धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। फिलहाल पीड़िता का इलाज दुर्गापुर के एक अस्पताल में चल रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई से फोन पर बातचीत करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा, 'मैं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से अपील करता हूं कि मेरी बेटी को भुवनेश्वर ट्रांसफर करने में मदद करें।  मुझे डर है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है।

गाजा शांति वार्ता में भारत को बुलावा : मिस्र (Egypt) की राजधानी काहिरा में आज गाजा शांति समिट का आयोजन हो रहा है। इस समिट में संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शामिल हो रहे हैं। इस शर्म अल-शेख शांति समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था, हालांकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कर रहे हैं।

