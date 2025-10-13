Weather Update : कहीं चमकी ठंड, कहीं बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : मानसून की विदाई के बीच देश के कई हिस्‍सों में अब ठंड चमकने लगी है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्‍यों में अभी भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के बचे हुए भागों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं अगले पांच दिनों तक दक्षिण भारत के हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।





मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी की परिस्थितियां अनुकूल हैं हालांकि दक्षिणी जिलों में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। दिल्ली-NCR में अक्टूबर के महीने में ही नवंबर जैसी सर्दी का एहसास हो रहा है। बीते कुछ दिनों से तापमान में गिरावट और हवा में नमी महसूस हो रही है।







मौसम विभाग की मानें तो उत्तर प्रदेश में 12 से 17 अक्टूबर के बीच भारी बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक इस दौरान 30 से 40 किमी की स्पीड से हवा चलने की भी संभावना है। केरल और तमिलनाडु में 12 से 17 अक्‍टूबर, कर्नाटक में 12 से 15 अक्टूबर और आंध्र प्रदेश में 12 से 14 अक्टूबर और पश्चिम बंगाल में 12-13 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है।

मौसम ‌विभाग के मुताबिक, केरल में बहुत से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, 14 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

Edited By : Chetan Gour