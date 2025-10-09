Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : मौसम ने ली करवट, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather Updates

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (11:43 IST)
Weather Update News : देशभर में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 9 से 12 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और माहे में बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ में आज कुछ हिस्सों में फिर से वर्षा होने की संभावना है। मध्यप्रदेश से मानसून की विदाई हो रही है, गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है।

खबरों के अनुसार, पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 9 से 12 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और माहे में बारिश की चेतावनी जारी की है।
छत्तीसगढ़ में आज कुछ हिस्सों में फिर से वर्षा होने की संभावना है। मध्यप्रदेश से मानसून की विदाई हो रही है, गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति जिलों में बर्फबारी के कारण शीतलहर तेज हो गई है। बर्फबारी के चलते मनाली-लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया है और लेह जाने वाले वाहनों को दारचा में रोक दिया गया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9-10 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर को बारिश की संभावना है।
ALSO READ: Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्ट
देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी का दौर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून अपनी दस्तक देने की तैयारी में है। दरअसल, दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई ही उत्तर-पूर्वी मानसून की शुरुआत का संकेत होती है। स्‍काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों में भी बारिश बढ़ेगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels