
नई दिल्ली , बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (12:02 IST)
Weather Update News : मानसून (Monsoon) की एंट्री के बाद से ही बेहतरीन बारिश देखने को मिली है। एक बार फिर देश के कई राज्यों में तेज़ बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (MD) ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान अब कमजोर पड़ गया है। हालांकि इसके अवशेष अगले कुछ दिनों तक पूर्व की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन यह प्रणाली गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से काफी दूर रहेगी। पूर्वी तट पर 8 अक्टूबर के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है।

पूर्वी तट पर 8 अक्टूबर के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यनम और तेलंगाना में कई जगह जमकर बादल बरसने का अलर्ट है।

इस दौरान कई जगह हल्की बारिश, तेज़ हवाओं, आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है। दिल्ली में फिर से बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 8-10 अक्टूबर को हल्की से तेज़ बारिश का अलर्ट है। इस दौरान आंधी और तेज़ हवाओं के चलने का भी अनुमान है।
राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में कई जिलों में तेज़ बारिश देखने को मिली है, फिलहाल कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 8-10 अक्टूबर के दौरान कई जिलों में तेज़ हवाओं के चलने और बिजली गरजने की संभावना है। अलावा गुजरात में 8 और 9 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।

भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।
बुधवार को नीलगिरी, कोयंबटूर, थेनी, डिंडीगुल, इरोड, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सलेम, नमक्कल और तिरुपत्तूर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मध्यप्रदेश के दक्षिणी जिलों में अगले 3 दिन तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना से इनकार किया है।
