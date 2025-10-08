रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा- इस बार युद्ध हुआ तो...

एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरा खयाल है कि फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन रहे हैं और इस बार जंग हुई तो अल्लाह हमें पहले से ज्यादा बड़ी फतेह देगा। बता दें कि पहले भी कई बार पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह का जहर उगल चुका है।





भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के नापाक इरादे जाहिर किए हैं। ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ फिर से जंग की आशंका जताई है। उन्होंने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा कि इस बार युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी। ख्वाजा आसिफ अभी तक कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने भारतीय वायुसेना को लेकर भी जहर उगला था।





ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान न्यूज चैनल समा टीवी से बात करते हुए कहा, ''अगर आप तारीख में जाएं तो हिन्दुस्तान सिर्फ एक बार रियासत की हैसियत से एक इकाई रहा है और वह 18वीं सदी यानी की औरंगजेब के वक्त में रहा है। वह कभी भी एक मुल्क नहीं रहा। एक वक्त ऐसा आया कि 540 रियासतें थीं। हमने तो मुल्क बनाया है, अल्लाह के नाम पर बनाया है। उन्होंने कहा, ''आप देखें तो ऊपर से नीचे तक हमारे बीच कितने झगड़े चल रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक यही चल रहा है। ये चीजें बहुत ही प्रभावित करती हैं।





मेरा खयाल है कि फिर से जंग के हालात बन रहे हैं और इस बार जंग हुई तो अल्लाह हमें पहले से ज्यादा बड़ी फतेह देगा। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में भारतीय वायु सेना को लेकर भी विवादित बयान दिया था।



बता दें कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आ रहा है। वह कई बार आतंकी हमले की कोशिश कर चुका है, लेकिन भारत ने पहलगाम हमले के बाद उसे अच्छी तरह सबक सिखाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया था। इस दौरान उसने नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। सेना ने पाकिस्तान के मिल्ट्री ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया था।