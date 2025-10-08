Hanuman Chalisa

कैलिफोर्निया में दिवाली से पहले भारतीयों को मिला गिफ्ट, स्टेट हॉलिडे घोषित

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (11:04 IST)
अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिवाली को ऑफिशियली स्टेट हॉलिडे घोषित कर दिया गया है। शहर के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस संबंध में एक बिल पर हस्ताक्षर किए है। कैलिफोर्निया इस तरह दिवाली को स्टेट हॉलिडे घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा स्टेट बन गया है। अब कैलिफोर्निया अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने भारत के इस प्रकाश पर्व को आधिकारिक तौर पर अवकाश के रूप में मान्यता दी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा कि उन्होंने विधानसभा सदस्य ऐश कालरा की ओर से दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

बता दें कि सितंबर में दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने वाला ‘एबी 268’ नाम का विधेयक कैलिफोर्निया विधानमंडल के दोनों सदनों से सफलतापूर्वक पारित हो गया था, जिस पर न्यूसम के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा थी। कालरा ने पिछले महीने कहा था, ‘कैलिफोर्निया भारतीय अमेरिकियों की सबसे बड़ी आबादी वाला स्थान है और दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने से लाखों कैलिफोर्निया वासियों तक इसका संदेश पहुंचेगा जो इसे मनाते हैं और विविधता से भरे हमारे राज्य में कई लोगों को इसे अपनाने में मदद मिलेगी।’

कालरा ने कहा, ‘दिवाली सद्भावना, शांति और नवीनीकरण की साझा भावना के संदेश के साथ समुदायों को एक साथ लाती है। कैलिफोर्निया को दिवाली और इसकी विविधता को अपनाना चाहिए, ना कि इसे अंधेरे में छिपाकर रखना चाहिए।’ अक्टूबर 2024 में पेंसिल्वेनिया दिवाली को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद इस वर्ष कनेक्टिकट ने इसे राजकीय अवकाश घोषित किया है। न्यूयॉर्क सिटी में दिवाली पर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। 
