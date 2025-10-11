Weather Update News : देश के ज्यादातर हिस्सों से अब दक्षिण-पश्चिम मानसून लौटने लगा है। अब पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी से तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिली है। पहाड़ी राज्यों में इस बार तेजी से ठंड बढ़ी है। मानसून की विदाई के बावजूद मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और मुंबई समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
खबरों के अनुसार, देश के ज्यादातर हिस्सों से अब दक्षिण-पश्चिम मानसून लौटने लगा है। अब पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी से तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिली है। पहाड़ी राज्यों में इस बार तेजी से ठंड बढ़ी है।
राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मानसून की विदाई के बावजूद मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और मुंबई समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
केरल और तमिलनाडु में 10 से 14 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 10 से 13 अक्टूबर तक तेज बारिश हो सकती है। बिहार में मानसून के लौटने की प्रक्रिया जारी है। अगले 2-3 दिनों में राज्य से पूरी तरह विदाई हो जाएगी। उत्तराखंड में 15 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद अब धूप निकलने से ठंड का असर थोड़ा कम हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ रही है। पहाड़ी राज्यों में इस बार तेजी से ठंड बढ़ी है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान में मानसून की विदाई अब लगभग समाप्ति के चरण में है। पंजाब में 16 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार,
पिछले 24 घंटे के दौरान, तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंतरिक कर्नाटक और गंगा पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा हुई।
असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, पूर्वी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभव है। गंगा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। गोवा और विदर्भ में हल्की वर्षा की संभावना है।
Edited By : Chetan Gour