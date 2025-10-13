नोबल वाले मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे की ट्रंप की खिंचाई, कहा- Machado

शांति के नोबेल से चूके ट्रंप की अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त खिंचाई की है। हालांकि यह एक जोक है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रंप की इस खिंचाई की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर नोबेल पुरस्कार को लेकर तंज कसा है। वेनेजुएला की नेता मारिया कोरीना माचाडो को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने माचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए सम्मानित किया।

सिंघवी ने एक चुटीले अंदाज के जरिये वेनेजुएला की नेता मारिया कोरीना माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर मजेदार टिप्पणी की है। राज्यसभा सांसद सिंघवी का यह तंज ऐसे मौके पर आया है, जब ट्रंप के समर्थक यह दावा कर रहे थे कि इस साल वे नोबेल शांति पुरस्कार के प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।

सिंघवी ने एक्स में एक पोस्ट लिखी जो कुछ इस तरह से है, 'थोड़े लाइट मूड में... पहले से चेतावनी दे रहा हूं कि यह एक ‘poor joke (PJ)' है... लेकिन मानना पड़ेगा, थोड़ा विटी तो है' इसके बाद उन्होंने लिखा, 'ट्रंप: अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया तो मैं दुनिया में तहलका मचा दूंगा।

नोबेल कमेटी ने कहा : Machado' बता दें कि 58 साल की वेनेजुएला की नेता मारिया कोरीना माचाडो के नाम का ऐलान शुक्रवार को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के अध्यक्ष जॉर्गन वाटने फ्राइडनेस ने ओस्लो में उनके नाम की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बदलाव के लिए उनके कड़े संघर्ष के लिए दिया गया है।

ट्रंप ने कई बार यह कहा है कि वह नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं। इसके लिए उन्‍होंने बार-बार यह दावा किया है कि उन्होंने दुनियाभर में कई संघर्षों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि उनके इस दावे से कई लोग असहमत हैं। पुरस्कार की घोषणा के बाद व्हाइट हाउस ने नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पर हमला बोला। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन च्यूंग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'राष्‍ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध खत्म करेंगे और लोगों की जान बचाएंगे। नोबेल कमेटी ने साबित कर दिया है कि वे शांति से ज्‍यादा राजनीति को तरजीह देते हैं'

वहीं, मारिया कोरीना माचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की जनता और अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मैं यह पुरस्कार वेनेजुएला की पीड़ित जनता और राष्‍ट्रपति ट्रंप को समर्पित करती हूं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र आंदोलन के लिए निर्णायक समर्थन दिया!'