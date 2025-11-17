08:04 AM, 17th Nov

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग आज बैठक करेंगे। इसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में चुनाव परिणामों तथा संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।