निरंतर नीतीश... शपथ ग्रहण समारोह से पहले JDU का पोस्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (10:14 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : नीतीश कुमार आज सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित एनडीए के बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा। पल पल की जानकारी...


10:48 AM, 20th Nov
पटना के गांधी मैदान पहुंचे नीतीश कुमार, कुछ ही देर में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनेंगे डिप्टी सीएम।

10:30 AM, 20th Nov
-शपथ ग्रहण समारोह के लिए घर से निकले नीतीश कुमार। कुछ ही देर में पहुंचेंगे गांधी मैदान।
-राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे।
-गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे।
-बिहार भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा, 'बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को जो आशीर्वाद दिया है, जनता की भावना के अनुरूप काम करने के लिए शपथ ग्रहण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। बिहार की जनता ने लगातार 20 साल से NDA को सेवा करने का मौका दिया है और NDA आगे भी लगातार काम करता रहेगा।'

10:11 AM, 20th Nov
-शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान पहुंच रहे हैं दिग्गज।
-नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले जदयू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, निरंतर नीतीश।

09:42 AM, 20th Nov
-हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे।
-असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे।
-उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे।

08:47 AM, 20th Nov
बिहार के CM के शपथ ग्रहण समारोह पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 'बिहार के लोगों को इस नई सरकार के बनने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि बिहार आने वाले समय में विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा।'

08:11 AM, 20th Nov
बिहार में पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आसपास के रास्तों को भी डायवर्ट किया गया।

08:10 AM, 20th Nov
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री के नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी समारोह में शामिल हो रहे हैं।
-बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्‍यमंत्री भजनलाल, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साईं, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री, मंत्री पवन कल्याण और आंध्रप्रदेश के मंत्री नारा लोकेश के शामिल होने की जानकारी है।

सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

