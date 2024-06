अफजाल अंसारी के मामले में अब हाईकोर्ट में 2 जुलाई को होगी सुनवाई

Afzal Ansari's case to be heard on July 2, criminal appeal : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की आपराधिक अपील पर सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए सोमवार को टाल दी। अंसारी ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के तहत एक मामले में सुनाई गई सजा को चुनौती दी है।