राम मंदिर के ध्वजारोहण से पहले अखिलेश ने की पोस्ट, दिया इस बात का संकेत

Akhilesh Yadav news in hindi : समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि इटावा में निर्माणाधीन ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे।

उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे।

उन्होंने कहा कि आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरनेवाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो ये है कि हम सब तो ईश्वर के बनाएं मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें!

आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरनेवाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 25, 2025

गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने इससे पहले एक इंटव्यू के दौरान राम मंदिर जाने को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि वह अयोध्या राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही दर्शन करने के लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि इटावा में बनने वाला ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ का निर्माण भी पूरा होने वाला है, जैसे ही मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, वहां के दर्शन करके सीधा परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे।

