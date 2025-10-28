chhat puja

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Amazon Layoff : एआई खा रहा इंसानों के जॉब, अब 30 हजार लोगों को नौकरी से निकालेगी अमेजन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Amazon will lay off 30

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (10:28 IST)
दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने तीन साल बाद एक बार फिर छंटनी करने जा रही है। इस बार वो अपनी कंपनी से 30 लोगों को बाहर करेगी। इनमें एचआर और मैनेजर स्तर के कर्मचारी हैं। बता दें कि साल 2022 में भी कंपनी ने करीब 27 हजार लोगों को नौकरी से निकाला था।

बता दें कि कंपनी बाकायदा लेटर भेजकर इस बारे में कर्मचारियों को अवगत भी करा दिया है। मंगलवार से लेऑफ की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार अमेजन 30 हजार से ज्‍यादा कॉरपोरेट जॉब घटाएगी। मामले से जुड़े तीन लोगों का कहना है कि कंपनी में छंटनी की शुरुआत मंगलवार से हो जाएगी और कोविड महामारी के बाद यह पहला मौका है, जब कंपनी में इतने बड़े लेवल पर छंटनी की जाएगी। इससे पहले साल 2022 में भी अमेजन ने करीब 27 हजार कर्मचारियों को बाहर का रास्‍ता दिखाया था। वैसे तो छंटनी के लिए प्रस्‍तावित 30 हजार लोगों की संख्‍या कंपनी के कुल कर्मचारियों (15.5 लाख) के मुकाबले काफी कम है, लेकिन अगर कॉरपोरेट कर्मचारियों की संख्‍या के लिहाज से देखें तो यह आंकड़ा करीब 10 फीसदी बैठता है। अमेजन में कॉरपोरेट कर्मचारियों की संख्‍या करीब 3.5 लाख है। हालांकि, इस छंटनी को कंपनी के भीतर चल रहे ट्रांसफॉर्मेशन से ही जोड़कर देखा जा रहा है।

अमेजन ने पिछले कुछ समय तक छोटी-छोटी संख्‍या में कई बार छंटनी की है। यह छंटनी अलग-अलग विभागों जैसे डिवाइस, कम्‍युनिकेशंस और पोडकास्टिंग से की गई है। इस बार होने वाली छंटनी भी एचआर, डिवाइस और सर्विसेज, अमेजन वेब सर्विसेज जैसे विभागों से की जाएंगी। इस छंटनी में अनुभवी लोग भी शामिल हो सकते हैं। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मंगलवार सुबह से ही कर्मचारियों को ईमेल के जरिये छंटनी की जानकारी देनी शुरू कर दी जाएगी।

अमेजन की सीईओ एंडी जेसी की मानें तो कंपनी में ब्‍यूरोक्रेसी काफी बढ़ गई है और अब मैनेजर्स की संख्‍या घटाने पर जोर दिया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए एक शिकायत लाइन शुरू की गई थी, जिस पर 1,500 से ज्‍यादा प्रतिक्रिया मिली है। जेसी ने जून में ही कहा था कि एआई का इस्‍तेमाल बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में छंटनी की जा सकती है। इसका मतलब है कि अमेजन अपने कॉरपोरेट टीम में एआई का यूज बढ़ाने जा रही है और कर्मचारियों की संख्‍या कम होगी।

बता दें कि कंपनी पर लॉन्‍ग टर्म इनवेस्‍टमेंट बढ़ाने का भी दबाव है। छंटनी पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट की मानें तो साल 2025 में अब तक करीब 98 हजार लोगों की छंटनी की जा चुकी है, जो करीब 216 कंपनियों से जुड़े हुए थे। अगर साल 2024 में हुई छंटनी की संख्‍या देखें तो यह 1.53 लाख के आसपास नजर आती है।
Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फिर कैमरून के राष्ट्रपति बने पॉल बिया, 43 से देश पर 'कब्जा', दुनिया के सबसे बूढ़े शासक हैं बिया

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels