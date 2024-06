Amit Malviya : आरोपों को लेकर अमित मालवीय ने वकील को भेजा नोटिस, कांग्रेस ने की जांच की मांग

Amit Malviya sends notice to lawyer over allegations : भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाने के लिए कोलकाता के एक वकील को कानूनी नोटिस भेजा है और इसके लिए माफी की मांग की है। मुख्य विपक्षी दल ने मालवीय के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की है।