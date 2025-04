अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं एवं सुरक्षा स्थिति की समीक्षा

Amit Shah in Jammu and Kashmir: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में जारी विकास परियोजनाओं और वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को यहां 2 बैठकों की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने बताया कि शाह ने यहां राजभवन में विकास समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शाह की जम्मू-कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा का आज आखिरी दिन है।