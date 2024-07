अमृतपाल सिंह ने किया मां के बयान से किनारा, कहा- खालसा राज का सपना देखना अपराध नहीं

Amritpal Singh distanced himself from his mother's statement : कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह ने अपनी मां के इस बयान से दूरी बना ली है कि उनका बेटा खालिस्तान समर्थक नहीं है। अमृतपाल ने कहा, खालसा राज का सपना देखना कोई अपराध नहीं बल्कि गर्व की बात है। इस सपने को पूरा करने के लिए लाखों सिखों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हम इस रास्ते से हटने के बारे में नहीं सोच सकते।