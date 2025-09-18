Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा

राहुल गांधी द्वारा मुख्‍य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से ही काम चलाना पड़ा।

Advertiesment
हमें फॉलो करें anurag thakur

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (14:23 IST)
BJP attacks Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वोट चोरों का रक्षक बताए जाने पर सियासी घमासान मच गया। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से ही काम चलाना पड़ा। 
 
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को चुनाव आयोग सत्यापित करने कहती है को पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। शपथ पत्र देने कहा जाता है तो मुकर जाते हैं।
 
उन्होंने कहा कि गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी का हो गया है। हर मामले में इनको फटकार ही लगी है। आज की प्रेस वार्ता में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा।
इससे पहले चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और गलत बताया। आयोग ने दावा किया कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किए जा सकते। संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुने बिना कोई भी नाम हटाया नहीं जा सकता। आयोग ने कहा कि 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे। मामले की जांच के लिए आयोग के अधिकारियों ने खुद एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ALSO READ: राहुल गांधी को चुनाव आयोग का जवाब, वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता
 
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम के क्रम में गुरुवार को मतदाता सूचियों से कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम हटाए जाने का विषय उठाया और आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने वालों तथा वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। ALSO READ: राहुल गांधी ने नहीं फोड़ा हाइड्रोजन बम, CEC ज्ञानेश कुमार को बताया वोट चोरों का रक्षक
 
राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि कांग्रेस के मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास सुनियोजित तरीके से किया गया तथा इसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजौरा विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके का इस्तेमाल करके 6850 नाम जोड़े गए। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Vaishno Devi Yatra : वैष्णो देवी यात्रा फिर हुई शुरू, हेलीकॉप्टर सेवा भी हुई बहाल

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels