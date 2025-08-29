केजरीवाल का सवाल, गांधी परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी क्यों नहीं?

अरविंद केजरीवाल को सता रहा है 5 आप नेताओं की गिरफ्तारी का दर्द, याद आया नेशनल हेराल्ड केस

नई दिल्ली , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (15:18 IST)

Arvind Kejriwal question : दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के किसी सदस्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जबकि उनके पार्टी के 5 नेताओं को झूठे मुकदमें में जेल भेजा गया।

केजरीवाल ने कहा कि कोई कहता है कि मायावती जी ने समझौता कर रखा है, कोई कहता है कि ओवैसी ने समझौता कर रखा है। लोगों में चर्चा है कि कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है और इसीलिए गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जेल नहीं गया।

आप नेता ने कहा कि उनकी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया, जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि नेशनल हेराल्ड क्या है? मैंने इंटरनेट पर जाकर पढ़ा। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है।

edited by : Nrapendra Gupta