कोरियन महिला यूट्यूबर को जबरन चूमने की कोशिश, छेड़छाड़ कर बाइक पर लिफ्ट देने को कहा

कोरिया की एक महिला यूट्यूबर से मुंबई में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना बुधवार की है इसके बाद से घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बाद में जानकारी सामने आई कि दक्षिण कोरिया की नागरिक हैं। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों मोबीन चंद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सदरियालम अंसारी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में खार पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की गई थी।





दरसअल, रात करीब 8 बजे मुंबई में जब यह घटना हुई, उस वक्‍त महिला उपनगरीय खार इलाके में ‘लाइवस्ट्रीमिंग’ कर रही थी। ठीक इसी दौरान वीडियो में दिखाई देता है कि एक युवक महिला के काफी करीब आया और उसने महिला के विरोध करने पर भी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। कुछ देर बाद महिला घटनास्थल से दूर जाने लगी, तो वही शख्‍स एक बार फिर से अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचा और महिला को लिफ्ट देने की पेशकश की। हालांकि महिला ने टूटी-फूटी अंग्रेजी में उसकी पेशकश ठुकरा दी।





पीड़ित महिला ने ट्वीट कर कहा कि कल रात लाइवस्ट्रीमिंग के दौरान एक युवक ने मुझे परेशान किया। मैंने पूरी कोशिश की कि मामले को आगे न बढ़ाऊं और निकल जाऊं क्योंकि वह अपने दोस्त के साथ था। और कुछ लोगों ने कहा कि यह मेरे बहुत फ्रेंडली होने और बातचीत शुरू करने की वजह से हुआ। इस घटना ने मुझे स्ट्रीमिंग के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।





जैसे ही मामला सामने आया है उसके बाद से सोशल मीडिया में इसे लेकर काफी रोष है। लोग प्रतिक्रिया देकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी हरकतों से विदेशों से आने वाले मेहमानों की नजर में भारत की क्‍या छवि प्रकट होगी। जो भी इसके लिए जिम्‍मेदार है उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई होनी चाहिए।

