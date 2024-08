जम्मू-कश्मीर में कब होंगे चुनाव, CEC राजीव कुमार ने दिया यह बयान

CEC Rajiv Kumar's statement regarding elections in Jammu and Kashmir : मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति को चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।