देश में जनसंख्या के मुकाबले कितने हैं चिकित्सक, संसद में सरकार ने दिया यह जवाब...

Central government's statement regarding doctors in the country : स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि देश में चिकित्सक और जनसंख्या का अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक से बेहतर है और भारत में 836 लोगों पर एक चिकित्सक है। डब्ल्यूएचओ मानक के अनुसार 1000 लोगों पर एक चिकित्सक होना चाहिए।