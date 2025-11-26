Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियां

Hanuman Chalisa

Delhi blasts: दिल्ली ब्लास्ट के बीच सुरक्षा एजेंसियां देशभर में गिरफ्तारियां कर रही हैं। इस बीच नूंह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नूंह पुलिस ने वकील रिजवान को गिरफ्तार किया है। रिजवान पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था।
मीडिया खबरों के मुताबिक वकील रिजवान गुरुग्राम की कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। पुलिस ने 2 दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। 
 
वकील के एक साथी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वकील पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को गुप्त सूचना देने के आरोप है। केंद्रीय जांच एजेंसी और जिला पुलिस टीम बुधवार की सुबह गांव खरखड़ी पहुंची, जहां मौके पर मिले वकील रिजवान पुत्र जुबेर को दबोच लिया। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राजाका गांव के अरमान और कांगरका गांव के तारीफ को भी बीते मई माह में केंद्रीय जांच एजेंसी और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 
  
मई में 2 युवकों की हुई गिरफ्तार 
इससे पूर्व मई में तावड़ू के गांव कांगरका और नगीना के गांव राजाका से दो युवकों को पाकिस्तान जाकर आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया था। अब रिजवान की गिरफ्तारी के साथ इस वर्ष मेवात क्षेत्र में पाकिस्तानी जासूसी से जुड़े कुल तीन मामले सामने आ चुके हैं। Edited by : Sudhir Sharma

