Champai Soren resigns from the post of Chief Minister: झारखंड के मुख्‍यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन का एक बार फिर मुख्‍यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। हेमंत के जेल जाने की स्थिति में राज्य के सीएम बने चंपई ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। दूसरी ओर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने हेमंत को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है।