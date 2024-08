जम्मू में कांग्रेस नेता, सेवानिवृत्त SSP, कई अन्य BJP में हुए शामिल

Congress leader and many others joined BJP in Jammu : कांग्रेस का एक नेता और एक पूर्व पुलिस अधिकारी यहां अपने कई समर्थकों के साथ शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता के लिए काम करने का संकल्प लिया।