Weather Update : गुजरात के कई हिस्सों में बारिश ने मचाई तबाही, निचले इलाकों में भरा पानी, IMD ने जारी की चेतावनी

Heavy rains wreak havoc in many parts of Gujarat : उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए और राज्य राजमार्ग एवं गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अवरुद्ध हो गईं। राज्य के 206 जलाशयों में से 66 में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। आईएमडी ने 27 अगस्त तक कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।