Rahul Gandhi Vs EC : कांग्रेस के 'वोट चोरी' के दावे गलत, 'फैक्ट चेक' के साथ चुनाव आयोग ने जारी किए दस्तावेज

चुनाव आयोग ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी द्वारा यहां विरोध मार्च के दौरान किए गए ‘वोट चोरी’ के दावों को सोमवार को ‘तथ्यात्मक रूप से गलत’ करार दिया। चुनाव आयोग ने विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) द्वारा किए गए दावों पर एक “फैक्टचेक” जारी किया। इंडिया गठबंधन ने दिन में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व किया था।