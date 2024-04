जबरन वसूली मामले में दाऊद का भतीजा और 2 अन्य बरी

Dawood's nephew and 2 others acquitted in extortion case : मुंबई की एक विशेष अदालत ने जबरन वसूली मामले में भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भतीजे और 2 अन्य को शुक्रवार को बरी कर दिया। तीनों के खिलाफ 2019 के जबरन वसूली मामले में कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था।