राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की नहीं हो सकी सुनवाई

Defamation case against Rahul Gandhi could not be heard : गृहमंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में दर्ज किए गए मानहानि मामले में बुधवार को यहां सांसद-विधायक अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) में वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।