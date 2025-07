Delhi airport बना दुनिया का सबसे 9वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, अटलांटा हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर

Delhi airport becomes the 9th busiest airport in the world: दिल्ली हवाई अड्डा (Delhi airport ) वर्ष 2024 में 7.7 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालने के साथ दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा (9th busiest airport) रहा। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। 'एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल' (ACI) की दुनिया के 20 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा हवाई अड्डा 10,80,67,766 यात्रियों की आवाजाही के साथ शीर्ष पर रहा।