Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?

दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्‍टि नहीं की गई है। घटना आतंकी हमला है या कुछ और इसे लेकर जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। बता दें कि सोमवार की शाम करीब 7 बजे यह धमाका लाल किले के ठीक सामने गेट नंबर एक के पास हुआ था।





धमाका इतना तेज था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक यह धमाका एक कार में रखे गए विस्फोटक में हुआ है। अब मीडिया में संदिग्‍ध आतंकी डॉक्‍टर उमर का नाम आ रहा है। कुछ मीडिया ने उमर की चाची तब्‍बसुम से चर्चा करने का दावा किया है। कौन है तब्‍बसुम और क्‍या है उमर से उनका कनेक्‍शन।





उमर कहता था मुझे डिस्‍टर्ब मत करो : दावा किया जा रहा है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वह उमर ही चला रहा था। न्यूज़ मीडिया कश्मीर में उसके घर पहुंचा और परिजनों से बात की। मौके पर मौजूद उसकी चाची तब्‍बसुम ने कहा कि उमर केवल पढ़ता था। अगर हम उससे बात भी करने जाते थे तो वह कहता था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो पढ़ने दो।





खुदा कसम मुझे नहीं पता : यह पूछे जाने पर कि क्या उमर का मिलिटेंसी से कोई वास्ता था, तबस्सुम ने कहा कि खुदा कसम मुझे नहीं पता। वो बहुत अच्छा लड़का था। उस पर ऐसे इल्जाम सुनकर हमें शॉक लगा। तबस्सुम ने कहा कि उमर दो महीने पहले घर आया था। अनंतनाग में भी काम करता था। मैं उसके किसी दोस्त को नहीं जानती हूं। दूसरी ओर सूत्रों का दावा है कि पेशे से डॉक्टर उमर की आई20 गाड़ी जैश मॉ़ड्यूल की थी।





क्‍या इनपुट है खुफिया विभाग के पास : इधर खुफिया विभाग के टॉप सूत्रों के मुताबिक हरियाणा नंबर की कार उमर मोहम्मद की थी जो फरीदाबाद-सहारनपुर जैश ए मोहम्मद के मोड्यूल से जुड़ा हुआ था साथ ही कल छापेमारी के बाद ये लोग किसी अन्य स्थान पर ब्लास्ट करने जा रहे थे, लेकिन गलती से लाल किले के पास ब्लास्ट ट्रिगर हो गया। इस पूरे कांड में अब जांच एजेंसियां पडताल कर रही हैं।

Edited By: Navin Rangiyal