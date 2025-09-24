Navratri

दिल्ली के इंस्टीट्यूट में 15 छात्राओं से छेड़छाड़, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ FIR

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (12:38 IST)
swami chaitanayanand saraswati news in Hindi : दिल्ली के वसंतकुंज में आश्रम चलाने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की करीब 15 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है। स्वामी चैतन्यानंद फरार है। पुलिस ने BNS की धारा 75(2), 79 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला दर्ज होने के बाद आश्रम प्रशासन ने आरोपी को पद से हटा दिया है।
 
दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी की आखिरी लोकेशन आगरा में पाई गई है। पीड़ित छात्राओं के बयान भी दर्ज किए गए हैं।
 
क्या है मामला : दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, 4 अगस्त को वसंतकुंज नॉर्थ पुलिस थाने में श्रीशृंगेरी मठ और इसकी संपत्तियों के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट) करने वाली छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
 
कॉलेज की महिला फैकल्टी भी आरोपी : पुलिस ने इस मामले में 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए, इनमें से 17 ने आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती द्वारा गाली-गलौज, अश्लील व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस और गलत तरह से संपर्क बनाने का आरोप लगाया। पीड़ितों का आरोप है कि फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहीं महिलाओं ने उन पर आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की मांगें मानने का दबाव बनाया। 
 
फर्जी नंबर प्लेज वाली कार जब्त : पुलिस ने जांच के दौरान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के बेसमेंट में एक वॉल्वो कार खड़ी मिली। जांच में पता चला कि जाली राजनयिक नंबर प्लेट 39 UN 1 वाली यह कार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

