दिल्‍ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, कई इलाकों में फिर बिगड़ा AQI, CM रेखा गुप्ता ने दिए ये निर्देश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (13:29 IST)
Delhi-NCR Weather Update News : दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ठंड और वायु प्रदूषण का डबल अटैक हो रहा है। यहां वायु प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। दिल्ली में जहरीली हवा और सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। कई इलाकों में AQI 300 के पार बना हुआ है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर समीक्षा बैठक की। प्रदूषण को लेकर हो रही लापरवाही पर फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। दिल्लीवासियों को जहरीली हवा से रविवार (30 नवंबर) और सोमवार (1 दिसंबर) को थोड़ी राहत मिली थी। 
 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर समीक्षा बैठक की। प्रदूषण को लेकर हो रही लापरवाही पर फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। दिल्लीवासियों को जहरीली हवा से रविवार (30 नवंबर) और सोमवार (1 दिसंबर) को थोड़ी राहत मिली थी।
 
मुख्यमंत्री ने डीपीसीसी को आदेश दिया कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लापरवाही बरतने वाले सरकारी संस्थानों पर जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए इमरजेंसी मिशन की तरह काम कर रही है।
दमघोंटू प्रदूषण को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विरोध-प्रदर्शन के बीच बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने DDA, MCD और DMRC समेत सभी जरूरी डिपार्टमेंट को प्रदूषण के प्रति लापरवाही नहीं करने के कड़े निर्देश दिए। 
 
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति का उल्लेख करते हुए लोकसभा में कहा कि दिल्ली में घूमने का मतलब एक दिन में 50 सिगरेट पीने जैसा है। सुले ने यह भी कहा कि सरकार को वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए सांसदों का सहयोग लेना चाहिए।
दिल्ली में बीते कई महीनों से जहरीली हवा का प्रकोप बना हुआ है। इसके चलते लोगों में स्वास्थ्य समस्या देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार (3 दिसंबर) सुबह एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में रही। गंभीर होती स्थिति ने लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला हुआ है।
