Lok Sabha Security Breach : दिल्ली पुलिस का दावा, अपनी मांगें मनवाना चाहता था आरोपी ललित झा

Case of lapse in security of Parliament : दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को शहर की एक अदालत में कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार ललित झा पूरे षड्यंत्र का सरगना है और वह और अन्य आरोपी देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, ताकि वे सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूर कर सकें।