भीषण गर्मी में बढ़ी बिजली की मांग, रिकॉर्ड 236.59 गीगावॉट पर पहुंची

Demand for electricity increased in the country due to extreme heat : देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बिजली की अधिकतम मांग गुरुवार को 236.59 गीगावॉट पर पहुंच गई, जो इस मौसम में सबसे अधिक है। गर्मी से राहत के लिए घरों एवं दफ्तरों में एयर कंडीशनर और कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की खपत बढ़ रही है।