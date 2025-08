डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, 24 घंटों में भारत पर लगाएंगे भारी टैरिफ

Donald Trump will impose heavy tariffs in 24 hours on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मित्रता की दुहाई देने वाले ट्रंप अब कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदने के कारण वह अगले 24 घंटों में भारत पर अमेरिकी शुल्क में 'भारी वृद्धि' करेंगे। उल्लेखनीय है कि अमेरिका भारत पर पहले ही 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुका है। इस बीच, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर चुटकी ली है।