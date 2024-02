Lok Sabha Elections को लेकर EC की PC, जानिए कब होंगे लोकसभा चुनाव?

When will Lok Sabha elections 2024 be held: चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान हो सकता है। 2019 में पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को कराया गया था। 7 चरणों में हुए मतदान आखिरी चरण 19 मई को हुआ था, जबकि परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे।