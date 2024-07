जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर

Encounter at two places in Kulgam : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को मुठभेड़ में कम से कम 4 आतंकवादी मारे गए और 2 सैनिक शहीद हो गए। जिले में 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई। कुलगाम के फ्रिसल चिन्नीगाम इलाके में घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किए जाने के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई।