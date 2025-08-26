ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रंप टैरिफ का असर, तिरुपुर, नोएडा, सूरत की निर्यात इकाइयों ने उत्पादन रोका

Advertiesment
हमें फॉलो करें Impact of Trump tariff

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (17:08 IST)
Impact of Trump tariffs: निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो (FIEO) ने मंगलवार को भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी शुल्क (high US duties) पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि तिरुपुर, नोएडा तथा सूरत के कपड़ा विनिर्माताओं ने इन भारी शुल्कों के कारण उत्पादन (production) रोक दिया है। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 27 अगस्त से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा।ALSO READ: भारत पर लगेगा 50 फीसदी टैरिफ, अमेरिका ने जारी किया नोटिफिकेशन
 
बड़े निर्यात बाजार में कारोबार बुरी तरह बाधित होगा : भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन ने कहा कि इस कदम से भारतीय वस्तुओं का अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार में कारोबार बुरी तरह बाधित होगा। उन्होंने इस घटनाक्रम को एक झटका बताया और कहा कि इससे अमेरिका को भारत के निर्यात पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत का ज्यादातर निर्यात अब चीन, वियतनाम, कंबोडिया, फिलिपीन और अन्य दक्षिण-पूर्वी तथा दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो गया है।ALSO READ: Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका
 
कपड़ा और परिधान निर्माताओं ने उत्पादन रोका : उन्होंने कहा कि फियो, अमेरिकी सरकार के भारतीय मूल के सामानो पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है, जिससे कई निर्यात श्रेणियों पर कुल शुल्क 27 अगस्त, 2025 से 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि तिरुपुर, नोएडा और सूरत के कपड़ा और परिधान निर्माताओं ने उत्पादन रोक दिया है। रल्हन ने कहा कि यह क्षेत्र वियतनाम और बांग्लादेश के कम लागत वाले प्रतिद्वंद्वियों के सामने पिछड़ रहा है।(भाषा)ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री जयशंकर
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सराफा विवाद : महापौर भार्गव बोले, नहीं हटेगी एक भी दुकान, विधायक मालिनी गौड़ बोलीं, मेरा क्षेत्र है, मैं देखूंगी क्‍या करना है

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels